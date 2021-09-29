Якутск, 29 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Никакого субъективизма и поспешных решений о виновности людей, тушивших лесные пожары, не должно быть. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев, комментируя жалобу жительницы республики на то, что её мужа Николая Лукина пытаются обвинить в смерти человека во время лесного пожара, сообщило ЯСИА.

Znak.com Уголовное дело

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«По информации «Якутлесресурса», приказ о назначении руководителем тушения пожара Лукина Н.А. в установленном порядке оформлен не был. В Чурапчинский район он вернулся с тушения лесного пожара из Амгинского района 9 августа», — отметил пресс-секретарь главы региона Афанасий Ноев.

По его словам, Айсен Николаев знает суть уголовного дела, возбуждённого в отношении Николая Лукина. Мужчину подозревают в причастности к смерти тушившего лесной пожар Элбаги Игитяна.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудника «Якутлесресурса» Николая Лукина пытаются привлечь к уголовной ответственности из-за смерти человека в борьбе с лесными пожарами. Его жена Александра Лукина просила жителей республики вступиться за него и утверждала, что супруг не только ни в чём не виноват, но даже не присутствовал на возгорании, когда там погиб мужчина.