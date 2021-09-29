Баку, 29 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Баку готов начать переговоры по нормализации отношений с Парижем, не взирая на то, что Франция во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года поддерживала Армению. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«Мы надеялись, что Франция как сопредседатель Минской группы и честный посредник будет верна этой обязанности. Если бы Франция не была сопредседателем Минской группы, то, конечно, она вольна была бы налаживать отношения с любой страной», — сказал Алиев.

Он назвал отношение Парижа к событиям во время войны в Карабахе «предвзятым», но отметил, что не хочет возвращаться к прошлым событиям. По словам Алиева, в последнее время между Азербайджаном и Францией были контакты, в том числе на уровне министров иностранных дел. Стороны обменялись «позитивными сигналами».

Напомним, 27 сентября 2020 года Баку объявил, что в Нагорном Карабахе проводится «контрнаступательная операция» в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. Бои прекратились после того, как в ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня.