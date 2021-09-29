Москва, 29 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Москве за январь-август 2021 года объем промышленного производства увеличился почти на четверть — на 24,3%. Уверенный рост предприятия показывают по многим отраслям, сообщается на портале мэра столицы.

Промышленность

Значительный рост с начала года отмечен в обрабатывающей промышленности — на 25,1%. Производство текстильных изделий увеличилось в 2,1 раза. На 41,5% вырос выпуск одежды, на 37,3% — производство лекарственных средств и медицинских материалов.

Выпуск бумаги и бумажной продукции увеличился на 95%, производство электрического оборудования — на 77,7%. Хорошая динамика наблюдается в пищевой промышленности: производство продуктов питания за восемь увеличилось на 28,2%.

ИА REGNUM ранее сообщало ИА REGNUM, среди всех отраслей экономики Москвы лучшие показатели по темпам роста отчислений по налогу на прибыль организаций в 2020 году продемонстрировала обрабатывающая промышленность.

Читайте подробнее: Промышленность Москвы продемонстрировала высокие показатели прибыли