Амстердам, 29 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Амстердамский «Аякс» одержал победу над турецким «Бешикташем» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

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В составе «Аякса» голы забили нападающие Стивен Бергёйс и Себастьен Аллер.

На сегодняшний день «Аякс» занимает первое место в группе С, на счету команды шесть очков. «Бешикташ» идёт на третьем месте без набранных очков.

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