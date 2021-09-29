Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Ростовской области эпидемическая ситуация остаётся крайне напряжённой. Об этом свидетельствуют данные о ежедневном приросте заразившихся коронавирусом и загруженности ковидных госпиталей. Об этом шла речь на заседании регионального оперштаба, состоявшегося 28 сентября.

Александр Куликов ИА REGNUM Госпиталь

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

В настоящее время в стационарах лечение получают более четырёх тысяч пациентов с COVID-19. Ковидные госпитали заполнены на 90%. Более 7,5 тыс. жителей Дона получают лечение в амбулаторных условиях.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области развёрнуто 30 инфекционных госпиталей вместимостью 4,5 тыс. коек.