Саратов, 29 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 303 носителя коронавируса, выписались по выздоровлении 289 пациентов. Об этом сообщает 29 сентября региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Minzdrav.gov.ru Инфекционные койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией

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Из числа инфицированных за сутки пневмония диагностирована у 135 пациентов, с признаками ОРВИ — 162 человека, у шестерых — бессимптомное течение заболевания. Всего по состоянию на 29 сентября зарегистрировали 88 466 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 80 654 человека.

В Саратове вновь выявили наибольшее количество заболевших за сутки — 110 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 92 человека, до 20 лет — 47 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области от новой коронавирусной инфекции привиты все проживающие и сотрудники домов-интернатов.

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