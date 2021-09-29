Горно-Алтайск, 29 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Пограничники на территории Республики Алтай с начала года выявили более 100 случаев незаконного сбора редких краснокнижных растений. Об этом заявил начальник погрануправления ФСБ России по региону Александра Кайгородова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

МВД по Республике Алтай Житель Горно-Алтайска перевозил более трёх тонн лекарственного сырья

По его словам, варварская добыча красного, золотого и маральего корней наносит непоправимый ущерб экосистеме региона. При этом за подобное нарушение нарушителям грозит лишь небольшой штраф. В то же время высокий спрос на продукцию, низкая эффективность контроля и общее несовершенство законодательства стимулирует рост числа браконьеров.

В связи с этим глава республики Олег Хорохордин поручил разработать комплекс мер по усовершенствованию регионального законодательства и ужесточить наказание.

«В последние два года незаконная добыча возросла в разы. Необходимо не только усовершенствовать законодательство, но и усилить охрану растений, пользующихся наибольшим спросом у браконьеров», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Шебалинском районе республики был задержан 28-летний житель Горно-Алтайска, перевозивший более трёх тонн лекарственного сырья. В кузове машины полицейские нашли 105 мешков с высушенным золотым корнем.