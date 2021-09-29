Москва, 29 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Выявляемость нарушений в земельно-имущественной сфере в 2020 году выросла на 41%, сообщает 29 сентября официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос самостроя

Причину улучшения показателей в мэрии Москвы видят в использовании новых технологий. Так, снимки с квадрокоптеров и камер наблюдения анализирует специальная нейронная сеть. Искусственный интеллект выявляет факт проведения строительных работ на городской земле и объектах недвижимости, что позволяет инспекторам обнаруживать незаконные работы и реагировать на них.

«В 2020 году благодаря применению нейронных сетей и алгоритмов количество обнаруженных нарушений увеличилось до полутора тысяч, что на 41% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, нейросеть, заработавшая в 2020 году, анализирует в час 40 тыс. фотографий. Причём выявляются строительные работы не только в активной стадии, но и стадии подготовки. После того, как данные попадают к инспекторам, они проводят выездную проверку.