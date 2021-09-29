Москва, 29 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Минздрав России предложил ввозить на территорию страны незарегистрированные лекарственные препараты и вакцины, информация о соответствующем законопроекте опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Согласно документу, изменения вносятся в два федеральных закона: «Об обращении лекарственных средств» и «О Международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ведомство предлагает регламентировать процедуру выдачи разрешений на ввоз незарегистрированных препаратов Росздравнадзором. Позволить ввоз не зарегистрированных в России препаратов предложено для клиник-участников Московского международного медицинского кластера (МММК).

Их могут обязать уведомлять фонд МММК обо всех побочных и нежелательных эффектах, которые могут возникнуть от приема иностранных лекарств. Фонд будет вести учет этих сведений.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в России расширился список зарегистрированных вакцин от коронавирусной инфекции. Так, пятым препаратом, которому Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение, стала вакцина «ЭпиВакКорона-Н», разработанная новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора.