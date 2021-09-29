Уфа, 29 сентября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Экс-руководителя проекта АО «УЗЭМИК» обвинили в коммерческом подкупе в особо крупном размере в Уфе. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

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Сообщается, что в 2019 году фигурант уголовного дела занимал должность ведущего инженера по техническому надзору за строительством АО «УЗЭМИК».

По версии следствия, обвиняемый потребовал от представителей компании-подрядчика передавать ему пять процентов от суммы подписываемых актов выполненных работ, за это он обещал способствовать дальнейшему продолжению договорных отношений, обеспечить беспрепятственный прием выполненных работ и их оплату. Следователи считают, что при этом он пригрозил, что в случае невыполнения его требований, у подрядчика могут возникнуть проблемы при сдаче выполненных работ.

«Представители подрядчика, опасаясь негативных последствий, согласились на требования обвиняемого. Всего в 2019—2020 годах ими был передан автомобиль «Лада Ларгус», топливная карта, дорогостоящие мобильные телефоны, бытовая техника, а также строительные материалы и денежные средства на общую сумму свыше 1,4 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что подозреваемый был задержан во время передачи очередной части незаконного вознаграждения в размере 100 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый не признал. Сейчас на его движимое имущество наложен арест.

Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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