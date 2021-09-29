Сеул, 29 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В июле 2021 года в Южной Корее на свет появились 22 352 младенца, что на 2,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

(сс) skimpton007 Младенец

Согласно опубликованным данным, это самый низкий показатель с 1981 года.

Число смертей увеличилось в годовом исчислении на 7,1%, до 25 690.

Между тем в стране было зарегистрировано 15 739 браков, что на 7,9% меньше, чем в июле 2020 года. А число разводов — на 15,1%, до 8306 случаев.

С января по июль текущего года в Южной Корее родились 159 269 малышей, что на 3,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число браков за аналогичный период сократилось на 11,4%, до 112 004.