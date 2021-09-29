Порту, Португалия, 29 сентября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Английский «Ливерпуль» одержал победу над португальским «Порту» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Порту и завершилась со счётом 5:1.

(сс) cchana Фанаты под флагом «Ливерпуля»

В составе «Ливерпуля» по дублю оформили нападающие Мохамед Салах и Роберто Фирмино, ещё один гол форвард Садио Мане. У «Порту» отличился форвард Мехди Тареми.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает первое место в группе B, на счету команды шесть очков. «Порту» идёт на третьем месте с одним очком.

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