Джакарта, 29 сентября 2021, 09:22 — REGNUM Текущие проблемы в Южно-Китайском море могут подорвать продовольственную безопасность Индонезии, сообщает CNN Indonesia.
Ситуация в Южно-Китайском море может подорвать импорт Индонезии.
Перед министерством обороны стоит задача поддерживать продовольственную безопасность за пределами острова Ява.
Военный наблюдатель университета Пертамины заявил, что регион Южно-Китайского моря продолжает накаляться благодаря сотрудничеству между Австралией, Великобританией и США, которое направлено на строительство атомных подводных лодок.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство морских дел и рыболовства Индонезии арестовало рыболовное судно, которое вело незаконный рыболовный промысел под флагом Малайзии в Малаккском проливе.
Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии арестовали рыболовное судно под флагом Малайзии