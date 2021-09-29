Джакарта, 29 сентября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Текущие проблемы в Южно-Китайском море могут подорвать продовольственную безопасность Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Charles Dharapak Южно-Китайское море

Ситуация в Южно-Китайском море может подорвать импорт Индонезии.

Перед министерством обороны стоит задача поддерживать продовольственную безопасность за пределами острова Ява.

Военный наблюдатель университета Пертамины заявил, что регион Южно-Китайского моря продолжает накаляться благодаря сотрудничеству между Австралией, Великобританией и США, которое направлено на строительство атомных подводных лодок.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство морских дел и рыболовства Индонезии арестовало рыболовное судно, которое вело незаконный рыболовный промысел под флагом Малайзии в Малаккском проливе.