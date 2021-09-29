Москва, 29 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Оперативные мероприятия прошли в штаб-квартире компании Group-IB в Москве. Об этом говорится в заявлении компании.

RobillardMichel Обыск

Правоохранители пришли в московскую штаб-квартиру Group-IB по России и СНГ утром 28 сентября. Причины проводимых мероприятий сотрудникам компании неизвестны, добавили в пресс-службе.

Компания работает в штатном режиме, её руководители и юристы проясняют ситуацию. Инфраструктура компании территориально распределена и работает в режиме 24/7. Тем самым обеспечена безопасность данных клиентов и работоспособность всех сервисов Group-IB, указано в заявлении.

Компания Group-IB разрабатывает решения для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Об обысках в её московском офисе ранее сообщили источники телеканала RTVI. Сообщалось также, что они связаны с уголовным делом, в рамках которого 28 сентября задержали гендиректора компании Илью Сачкова.