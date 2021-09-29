Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Ростовской области снижение темпов вакцинации от коронавируса отмечено среди пожилых граждан, а также студентов. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба заявил глава донского минздрава Юрий Кобзев.

Екатеринбург.рф Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

По его словам, план вакцинации взрослого населения в Ростовской области выполнен на 57,44%. Налажена работа 353 прививочных кабинетов и 185 мобильных пунктов. Записаться на прививку можно любому желающему через единый портал госуслуг.

При этом отмечено снижение темпов вакцинации среди пожилых людей и студентов. Так, например, заявка на участие в прививочной кампании поступила только от студентов Ростовского государственного медицинского университета.

За весь период массовой вакцинации Ростовская область получила более 2,1 млн доз антиковидного препарата.