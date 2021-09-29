Иркутск, 29 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Электронные квитанции Фонда капитального ремонта МКД Иркутской области получают 12 207 жителей региона. Только за сентябрь формат доставки платежного документа с бумажного на электронный поменяли 510 человек. Об этом информирует пресс-служба правительства Приангарья.

Пресс-служба правительства Приангарья Жители Иркутской области переходят на электронные квитанции Фонда капитального ремонта

Как пояснил генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Вадим Лысов, электронная квитанция приходит в день формирования счета на оплату взносов, а также позволяет свести к минимуму возможность неправомерного доступа к личной информации, указанной в платежном документе.

«Электронный платежный документ невозможно потерять, его можно получать, даже находясь в длительной командировке или отпуске. Электронная квитанция полностью заменяет бумажную», — поясняет Вадим Лысов.

После того, как формат доставки платежного документа собственником будет изменен на электронный, бумажную квитанцию направлять собственнику уже не будут. В случае необходимости процедуру доставки квитанции в почтовый ящик можно возобновить.

Напомним, в Сибирских регионах за 2020 год капитально отремонтировано около 5,8 тысячи многоквартирных домов. Это составляет 85% от плана.

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