Киев, 29 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 9666 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 сентября сообщает украинский минздрав.

Moz.gov.ua Коронавирус на Украине

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

«За сутки 28 сентября на Украине зафиксировано 9666 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 953, медработников — 204)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 411 622.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 217 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 56 080.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 251 352 человека вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 12 783 263 теста на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 6552 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.