Берлин, 29 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Подразделение немецкого концерна Daimler AG — Mercedes-Maybach представило лимитированную серию S-Class под названием Edition 100, выпущенную в честь 100-летнего юбилея марки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Mercedes-Maybach Mercedes-Maybach S 680 4MATIC Edition 100

Всего выпущено 100 моделей юбилейной версии. Цветовая линейка Mercedes-Maybach S-Class Edition 100 состоит из особой комбинации оттенков Cirrus Silver и Nautical Blue, которые были вручную нанесены на кузов. На задних стойках модели появился значок спецверсии.

Новинка оснащается бензиновым двенадцатицилиндровым мотором с двумя турбинами объёмом 6,0 л с отдачей 612 л. с. Агрегатируется он с девятиступенчатым «автоматом». Привод у модели полный. С места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,5 с.

Новинка на авторынке появится в следующем году.

Напомним, Mercedes-Benz представит на российском авторынке электромобили EQE и EQS.

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