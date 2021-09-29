Южно-Сахалинск, 29 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Наиболее острая ситуация с браконьерством водных биологических ресурсов сложилась на Дальнем Востоке в трёх региона — на Сахалине, в Бурятии и Хабаровском крае, об этом в ходе заседания Совета безопасности РФ, которое состоялось в Южно-Сахалинске 29 сентября, заявил Николай Патрушев, написало ИА «Сах.ком».

Браконьерство

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«Уважаемые коллеги, прошу не ослаблять работу по борьбе с незаконным оборотом водных биологических ресурсов, включая их добычу, перевозку и продажу», — обратился к главам регионов и руководителям федеральных ведомств Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ также подчеркнул, что необходимо завершить внесение изменений в нормативные правовые акты, направленные на недопущение перевозки на транспорте, в личном багаже незаконно добытых рыбы и икры.

За время лососевой путины 2021 года на Дальнем Востоке были выявлены 1630 правонарушений. Правоохранители изъяли более 300 тонн незаконно добытой рыбы и продукции из неё. Пресечена противоправная деятельность 17 иностранных рыболовных судов на территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре гарнизонный военный суд вынес приговор мичману запаса Петру Гуменюку, ранее проходившему военную службу в войсковой части 9783. Он признан виновным в незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов, совершенные организованной группой.