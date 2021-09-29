Вашингтон, , 09:45 — REGNUM США через дипломатические каналы предлагали Китаю обсудить возможность сокращения Пекином закупок иранской нефти. Об этом агентство Reuters сообщает со ссылкой на чиновников в США и Евросоюзе.

Добыча нефти в Иране Tilestwra.com

Представитель американских властей высокого ранга сообщил, что в Вашингтоне знают о закупках нефти у Ирана китайскими компаниями. В этой связи США применяли и продолжат применять санкции.

Вместе с тем эта тема затрагивалась в дипломатических контактах с КНР в рамках диалога по политике в отношении Ирана. В США полагают, что это более эффективный способ для решения беспокоящих вопросов, пояснил он.

Агентство отмечает, что США контактируют с Китаем по иранской нефти на фоне попыток Вашингтона убедить Тегеран в необходимости дальнейших переговоров по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Как сообщало ИА REGNUM, он касается ядерной программы Ирана.

Источник в Евросоюзе добавил, что иранскую нефть обсуждали во время июльского визита в Китай первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала о возможном усилении американских санкций за поставки иранской нефти в Китай. Это может произойти при провале переговоров по ядерной сделке. Вместе с тем в Белом доме опасаются реакции Ирана на более жёсткие санкции и потому рассматривают и иные меры. В их числе — убеждение Китая, Индии и других получателей иранской нефти в необходимости сокращения закупок.

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