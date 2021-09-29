Вашингтон, 29 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Возможное сохранение и увеличение американского воинского контингента в Афганистане означало бы войну с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщила пресс0секретарь Белого дома Джен Псаки.

Дженнифер Псаки

Таким образом она прокомментировала слова представителей Пентагона о том, что президенту Соединенных Штатов Джо Байдену рекомендовалось полностью не выводить военных.

«Было также ясно, что это не будет долгосрочной рекомендацией — необходимость эскалации, увеличения численности войск. Это бы также означало войну с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потенциальные потери», — сказала она.

Псаки отметила, что Байден не был готов принимать такое решение. Американский лидер не считал, что «это отвечает интересам американского народа, интересам наших войск».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский министр обороны Ллойд Остин на слушаниях в Конгрессе 28 сентября заявил, что планов возвращаться в Афганистан у США нет.

На этих же слушаниях в Конгрессе председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что если бы американцы остались в Афганистане после 31 августа 2021 года, пришлось бы вести войну с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), для которой понадобилось бы вводить в республику дополнительные войска.