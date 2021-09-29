Улан-Удэ, 29 сентября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Бурятии правоохранители подвели итоги работы по борьбе с дикорастущей коноплёй. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, рабочие группы выявили 517 очагов произрастания растения на площади более 1,7 тыс. га, что на 43% больше чем в прошлом году.

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80% выявленных очагов было ликвидировано при помощи гербицидов. На эти цели было потрачено свыше 4,5 млн рублей. Владельцам земель вынесено 390 предписаний об уничтожении «плантаций».

"За несвоевременное принятие мер по уничтожению дикорастущей конопли сотрудниками полиции составлено 8 административных протоколов по ст.10.5 КоАП РФ в отношении физических лиц, проживающих в Прибайкальском, Иволгинском и Джидинском районах», — отметили в ведомстве.

Всего с начала года в республике также изъято из незаконного оборота 201 кг наркотических средств каннабисной группы.

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