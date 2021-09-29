Москва, 29 сентября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Москве пройдёт реконструкция Дома связи на Новом Арбате, сообщает 29 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Кузнецов

Объект будет перепрофилирован под гостиницу. В 2020 году Архсовет Москвы решил «одеть» здание в медный «экзоскелет».

"После ряда обсуждений с авторами проекта пришли к выводу, что гармоничнее будет смотреться более нейтральный оттенок, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — Цвет металлических конструкций в итоге заменили с медного на белый металлик».

Во время работ фасад здания покроют алюминиевым каркасом, который создаст геометрический рисунок, напоминающий экзоскелет. После реконструкции в здании откроют гостиницу на 250 номеров. Также появятся общественные пространства, коммерческие объекты и конференц-залы. На верхнем этаже будет работать ресторан с панорамными видами на Кремль и Новый Арбат. Также предусмотрено обустройство подземной парковки.