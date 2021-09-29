Якутск, 29 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Сотрудника «Якутлесресурса» Николая Лукина пытаются привлечь к уголовной ответственности из-за смерти человека в борьбе с лесными пожарами. Его жена Александра Лукина уверена, что он не только ни в чём не виноват, но даже не присутствовал на возгорании, когда там погиб мужчина, написал телеграм-канал «КРИМЯКУТИЯ».

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

Читайте также: На тушении лесного пожара в Якутии погиб человек

«Все считают, что мой муж был руководителем тушения этого пожара, где погиб человек, и что поэтому он виновен и должен нести всю ответственность, включая уголовную. Но это не так. Никакие уполномоченные на то органы — ни оперштаб района, ни улусная комиссия по чрезвычайным ситуациям — моего мужа руководителем тушения этого пожара не назначали. Посудите сами: этот пожар начался 6 августа. А мой муж только 9 августа вернулся с тушения амгинских пожаров. Как тогда он мог руководить тушением пожара, если его там не было?» — удивлена Александра Лукина.

Она обратилась к жителям республики с просьбой вступиться за её мужа. Женщина считает, что власти нашли крайнего в ситуации с гибелью человека и пытаются «повесить» эту трагедию на её мужа.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина погиб при тушении лесного пожара возле села Мугудай Чурапчинского района Якутии. ЧП произошло в августе. Тракторист сгорел вместе с трактором.