На жителя Якутии, тушившего горящие леса, пытаются повесить уголовное дело
Якутск, 29 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Сотрудника «Якутлесресурса» Николая Лукина пытаются привлечь к уголовной ответственности из-за смерти человека в борьбе с лесными пожарами. Его жена Александра Лукина уверена, что он не только ни в чём не виноват, но даже не присутствовал на возгорании, когда там погиб мужчина, написал телеграм-канал «КРИМЯКУТИЯ».
Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»
Читайте также: На тушении лесного пожара в Якутии погиб человек
Она обратилась к жителям республики с просьбой вступиться за её мужа. Женщина считает, что власти нашли крайнего в ситуации с гибелью человека и пытаются «повесить» эту трагедию на её мужа.
Как сообщало ИА REGNUM, мужчина погиб при тушении лесного пожара возле села Мугудай Чурапчинского района Якутии. ЧП произошло в августе. Тракторист сгорел вместе с трактором.