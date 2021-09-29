В Рыбинске Ярославской области не хватает мест в ковид-клиниках
Рыбинск, Ярославская область, 29 сентября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области заняты все ранее развёрнутые койки для пациентов с COVID-19, новых больных отправляют в другие больницы региона. Об этом сообщает официальный сайт администрации города.
Вопрос обсуждался на совещании в администрации Рыбинска с участием замдиректора департамента здравоохранения области и главных врачей городских больниц.
Как сообщили в администрации, больницы переполнены пациентами в тяжелом состоянии. Власти связывают это с тем, что доля вакцинированного населения в Рыбинске ниже, чем по всей Ярославской области. Медики подчеркивают, что все пациенты, которые сейчас находятся в реанимационных отделениях, на кислородной поддержке — это непривитые пациенты.
Власти призывают жителей города пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.