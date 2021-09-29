Рыбинск, Ярославская область, 29 сентября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области заняты все ранее развёрнутые койки для пациентов с COVID-19, новых больных отправляют в другие больницы региона. Об этом сообщает официальный сайт администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Вопрос обсуждался на совещании в администрации Рыбинска с участием замдиректора департамента здравоохранения области и главных врачей городских больниц.

«Стационары заняты пациентами с ковид и подозрениями на ковид, а это почти 400 коек. И мест не хватает. Пациенты из Рыбинска госпитализируются в близлежащие районные больницы — Тутаевскую и Мышкинскую, больницы города Ярославля. В настоящее время 60% пациентов Тутаевской ЦРБ, около 30% пациентов ярославских больниц — жители города Рыбинска», — сказала заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Наталья Евсеевич.

Как сообщили в администрации, больницы переполнены пациентами в тяжелом состоянии. Власти связывают это с тем, что доля вакцинированного населения в Рыбинске ниже, чем по всей Ярославской области. Медики подчеркивают, что все пациенты, которые сейчас находятся в реанимационных отделениях, на кислородной поддержке — это непривитые пациенты.

«Рыбинцам пришла пора провести переоценку отношения к вакцинации. Нужно подумать не только о себе, но и о близких. У каждого есть пожилые родственники, имеющие массу сопутствующих заболеваний. Они наиболее уязвимы, входят в группу риска по заболеваемости с неблагоприятным исходом», — заявил мэр Рыбинска Денис Добряков.

Власти призывают жителей города пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.