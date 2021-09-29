Владивосток, 29 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Во Владивостоке в связи с карантином по COVID-19 закрыты четыре группы в двух детских садах — № 32 и 175, 17 классов в 15 школах переведены на дистанционное обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Карантин установлен в школах: №№ 2, 11, 13, 26, 28, 39, 44, 52, 56, 70, 71, 72, 82, лицее №41 и гимназии №1.

Ежедневно работают до десяти административных комиссий по соблюдению санитарных правил, принятых на время пандемии коронавируса. В городе 28 сентября проверено 188 транспортных средств (из них 81 такси, 107 единиц пассажирского транспорта), 77 объектов торговли и питания, 12 парикмахерских и салонов красоты.

За нарушение масочного режима составлено десять административных протоколов .

Как сообщало ИА REGNUM, в учебных заведениях Новосибирской области ухудшилась эпидобстановка по коронавирусу. 27 сентября на карантине находился 91 класс — на 10% больше, чем неделю назад.