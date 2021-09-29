Сеул, , 09:13 — REGNUM Министерство национальной обороны Республики Корея пока не отреагировало на заявление властей КНДР об испытании новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». Об этом в ведомстве сообщили 29 сентября ТАСС.

Сеул (сс) Michell Zappa

«У нас нет комментариев относительно объявления Северной Кореи о проведенном ей тесте сверхзвуковой ракеты», — сказал представитель южнокорейского оборонного ведомства.

В пресс-службе министерства объединения, которое курирует отношения Сеула с Пхеньяном, также заявили, что оценивать действия КНДР в связи с ракетным пуском не будут. Комментарии на этот счёт вряд ли появятся.

Как сообщало ИА REGNUM, северокорейские власти объявили о запуске новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8» в рамках испытаний. По данным центральной газеты КНДР Rodong Sinmun, успешный пуск произвели на одном из полигонов в северной провинции Чагандо.

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