Соль-Илецк, Оренбургская область, 29 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области глава Соль-Илецка Алексей Кузьмин привлечен к административной ответственности за нарушение требований закона о конкуренции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в сообщили в Оренбургском УФАС.

crmgucd Видимость конкуренции

По данным ведомства, выявлено нарушение в сфере пассажирских перевозок. Одному из перевозчиков были предоставлены преимущества. Предприниматель получал документы на оказание услуги по перевозке пассажиров на территории города без конкурсных процедур.

Администрация муниципалитета, не проводившая торги, нарушила закон о конкуренции. Глава города оштрафован на 15 тыс. рублей.