Иркутск, 29 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В правительстве Иркутской области прокомментировали новый коррупционный скандал с задержанием чиновников министерства имущественных отношений региона, а взятки в сфере жилья для детей-сирот. Как пояснил заместитель губернатора Иркутской области, курирующий вопросы антикоррупции, Иван Колпаков, один из фигурантов данного дела был уволен из регионального министерства в 2020 году по результатам внутренней проверки. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Жильё

«Мы неоднократно обращались в правоохранительные органы по данным фактам. Результатом этого сегодня являются уголовные дела. В отношении второго фигуранта расследования сейчас проводят оперативно-следственные действия, по результатам которых будут приняты соответствующие решения. Со стороны правительства, мы продолжим оказывать необходимое следствию содействие», — пояснил чиновник.

По его словам, допущенные нарушения министерство будет устранять во внесудебном и судебном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, один из подозреваемых неоднократно получал взятки от физических лиц и представителей организаций за приемку по государственным контрактам жилья, предназначенного для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма взяток составила не менее 16 млн рублей.

Другая фигурантка при осуществлении государственных закупок в этой сфере получила более 900 тысяч рублей за создание определенным участникам преимущественных условий в проводимых аукционах и обеспечения их победы. Оба обвиняемых задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также: Иркутские чиновники задержаны за взятки в сфере жилья для детей-сирот