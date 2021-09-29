Саратов, 29 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Саратовской области остается напряженной ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ольги Кожановой, за прошлую неделю прирост заболеваемости составил 11%, зафиксировано 2042 случая.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Самоизоляция

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Растут темпы заболевания среди детей, большинство в возрасте от 7 до 18 лет. Порядка 40% от всех заболевших регистрируется среди жителей в возрастной группе от 30 до 49 лет. На контактные случаи приходится свыше 90%, уточнила глава ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционные стационары Саратовской области в течение месяца госпитализируют ежесуточно более 300 человек.

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