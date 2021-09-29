Варшава, 29 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. 28 сентября в кабинете министров Польши большинством голосов был принят проект закона о бюджете республики на 2022 год. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Сообщается, что прогнозируемые доходы государства на следующий год составили 481,4 миллиарда злотых (около 104 миллиардов евро), а расходы — 521,4 миллиарда злотых (порядка 113 миллиардов евро).

По прогнозам польского правительства, максимальный дефицит государственного бюджета в следующем году не должен превышать 30,9 миллиарда злотых (около 6,7 миллиарда евро).

Исходя из принятого проекта бюджета, экономический рост Польши в следующем году ожидается на уровне 4,6%, а государственный долг — на уровне 56,6%.

Теперь законопроект отправится на голосование в Сейм, и при положительном исходе голосования направится на подпись президенту.