Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. К проекту сериала «Бортпроводница» присоединились девять новых актёров, в том числе Шерил Хайнс и Маргарет Чо. Об этом 29 сентября сообщил портал Comicbook.

Цитата из т/ф «Бортпроводница». 2020. США Кейли Куоко

Зрители знают Хайнс по сериалам «Умерь свой энтузиазм» и «Сын Зорна», Чо ранее участвовала в проектах комедийных шоу «Американская девушка» и «До смерти красива».

Во втором сезоне «Бортпроводницы» также снимутся Мэй Мартин («Как же хорошо»), Джесси Эннис («Мистический квест»), Сантьяго Кабрера («Спасение»), Шохре Агдашлу («Пространство»), Мо МакРэй («Судная ночь. Начало»), Калли Эрнандес («Паранормальное») и Джозеф Джулиан Сория («Судная ночь 3»).

Напомним, главную роль в сериале-триллере «Бортпроводница» исполняет Кейли Куоко, которую поклонники сериала «Теория большого взрыва» знают по роли Пенни. Премьера шоу состоялась 26 ноября 2020 года на сайте потокового сервиса HBO Max.