Лейпциг, Германия, 29 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Бельгийский «Брюгге» одержал победу над немецким «РБ Лейпциг» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лейпциге и завершилась со счётом 2:1.

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На пятой минуте хавбек «Лейпцига» Кристофер Нкунку открыл счёт. Однако «Брюгге» смог не только восстановить равновесие, но и вырвать победу.

В составе бельгийской команды голы забили полузащитники Ханс Ванакен на 22-й минуте и Матс Ритс на 41-й.

На сегодняшний день «Брюгге» занимает второе место в группе А, на счету команды четыре очка. «РБ Лейпциг» идёт на четвёртом месте без набранных очков.

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