Уфа, 29 сентября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Рабочий пострадал во время обвала траншеи на водопроводной трассе в Башкирии. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Kaluga.sledcom.ru Траншея, где произошло обрушение грунта

Сообщается, что 22 сентября в селе Садовый Хайбуллинского района 37-летний мастер участка МУП «АкваСервис» получил тяжелую травму в результате обвала траншеи на водопроводной трассе.

В настоящее время сотрудники Гострудинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии устанавливают обстоятельства гибели рабочего на производстве.