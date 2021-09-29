Киев, , 09:03 — REGNUM Украинским военным в Донбассе специальной директивой главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного разрешено открывать ответный огонь по противнику без согласования с высшим руководством. Об этом сообщили военные журналисты по итогам встречи с Залужным 28 сентября, передает издание TheBabel.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Командирам разрешено применять все доступное вооружение. Командиры на месте могут сами принимать решения — в зависимости от ситуации. Также приказом Залужный избавил военных от нужды заполнять лишнюю документацию», — приводит слова журналистов портал.

При этом на минувшей неделе главком ВСУ заявил в интервью «Радио Свобода» (в РФ признано иноагентом), что у командиров в Донбассе нет ограничений на открытие ответного огня.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия за то, чтобы провести новый саммит в нормандском формате до ухода со своего поста канцлера Германии Ангелы Меркель, однако этому препятствует Украина.