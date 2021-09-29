Москва, 29 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Сегодня, 29 сентября, в Москве пройдут масштабные тактические учения по ликвидации пожара в высотном здании. Тушение пожара будут происходить на высоте 226 метров, сообщается на портале мэра столицы.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Москва-Сити

По замыслу учений на телефон 112 поступило сообщение о возгорании на 54-м этаже строящегося здания комплекса «Москва-Сити», где могут находиться строители. Для подачи воды установят восемь мотопомп (одна весит около 300 кг) для подачи огнегасящей жидкости к очагу пожара.

В учениях примут участие 30 сотрудников столичного Пожарно-спасательного центра и семь единиц спецтехники. Проведение учений позволит отработать алгоритм действий при возникновении ЧС и спасению людей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве МЧС провело учение пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара в метрополитене

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