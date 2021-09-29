Тбилиси, , 09:02 — REGNUM Сотрудники международной компании Edison Research провели в Грузии социологический опрос для составления рейтинга партий в стране. Данные исследования 28 сентября обнародовал телеканал «Формула».

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что респондентов спрашивали, за какую партию они хотят проголосовать на выборах в органы местного самоуправления на выборах, которые пройдут 2 октября.

Согласно данным исследования, наиболее популярной политсилой в стране остаётся правящая партия «Грузинская мечта». За неё были готовы проголосовать 36% опрошенных. За партию «Единое национальное движение» высказались 27% респондентов, за партию бывшего премьер-министра страны Георгия Гахарии «За Грузию» — 11%.

В ходе опроса по 4% респондентов также поддержали Лейбористскую партию, партию «Гирчи — Больше свободы» и «Лело для Грузии». Остальные политические силы получили по 2% и меньше.

Опрос проводили с 12 по 25 сентября. Были опрошены 1,5 тыс. человек. Погрешность оценивается на уровне 3%.

Напомним, в апреле руководство «Мечты» в ходе переговоров по выходу из политического кризиса, разразившегося в стране, взяло обязательство провести досрочные парламентские выборы, если партия наберёт менее 43% на местных выборах. В июле председатель партии Ираклий Кобахидзе заявил, что соглашение «аннулировано». В оппозиции с этим не согласны и продолжают рассчитывать на досрочные парламентские выборы.

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