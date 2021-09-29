Вашингтон, 29 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Российско-американская ассоциация учёных (RASA) присудила филологу Марку Липовецкому и биохимику Вадиму Гладышеву премию имени Георгия Гамова. Об этом сообщает 29 сентября пресс-служба организации.

ИА REGNUM Наука

Литературовед и литературный критик Марк Липовецкий — профессор славянских языков в Колумбийском университете. Он стал лауреатом премии в 2021 году «за оригинальные исследования современной русской литературы, в частности постмодернизма, в широком культурном контексте».

Вадим Гладышев — профессор медицины в Гарвардском университете. Ему присудили премию «за исследования селенобелков и молекулярных механизмов старения, а также за вклад в развитие международного научного сотрудничества».

Премию имени Георгия Гамова, советского и американского физика-теоретика, астрофизика и популяризатора науки, ежегодно присуждают русскоязычным учёным, которые внесли выдающийся вклад в мировую науку. Её учредили в 2015 году.

Премию торжественно вручат лауреатам на ежегодной конференции RASA в городе Санкт-Петербург, штат Флорида. Конференция намечена на 20−21 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году премию имени Гамова получил физик Михаил Лукин, работающий в области квантовой физики.

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