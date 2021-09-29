Калуга, 29 сентября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Калужской области за восемь месяцев 2021 года выявлено 970 преступлений в сфере незаконного потребления наркотиков. Об этом 29 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника УМВД России по Калужской области Александра Дедова.

Наркомания

За аналогичный период 2020 года было зафиксировано 789 наркопреступлений. Рост за год составил 22,9%. Вместе с тем, повысилась раскрываемость таких преступлений. По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос почти на 23%.

«В Калужской области — один из самых высоких показателей раскрываемости преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков — 81,7%. В России он составляет 62,3%, в ЦФО — 58,8%. Тем не менее, почти 18% таких преступлений у нас остаются нераскрытыми», — отметил Александр Дедов.

По мнению главного полицейского области, следует более активно использовать цифровые сервисы и аналитических данные в профилактике наркомании, чаще проводить анализ их работы.