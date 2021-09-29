Абакан, 29 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 128 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 243 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 сентября в региональном правительстве.

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С начала 2021 года в Хакасии COVID-19 диагностировали у 21 141 человека. В настоящее время амбулаторно лечатся 2096 жителей республики с диагнозом «коронавирусная инфекция». В стационарах находятся 789 человек, в том числе 21 — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в регионе выявили 120 носителей коронавируса.