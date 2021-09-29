Оренбург, 29 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В городе Бузулуке Оренбургской области за распространение наркотиков задержаны двое жителей Калуги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

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Сначала при попытке сбыта 53 свёртков синтетического наркотического средства полицейские задержали 25-летнего мужчину. Впоследствии в квартире. Находившейся в аренде, был задержан 24-летний подельник. Во время обыска помещения правоохранители изъяли более 2 кг наркотика.

Выяснилось, что жители Калуги подготовили крупную партию наркотических средств для двоих соучастников. За местом сбыта организовали круглосуточное наблюдение. В результате были задержаны жительницы Самарской области в возрасте 25 и 53 лет, которые занимались распространением наркотика в Бузулуке и Самарской области.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств. Все четверо задержанных фигурантов заключены под стражу.