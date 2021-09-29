Москва, 29 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Москве 29 сентября пройдут масштабные учения по ликвидации пожара в высотном здании. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Moscow.mchs.ru Пожарные

В ходе учений будут отработаны действия при возникновении возгорания в высотном здании, в том числе оперативная эвакуация.

Согласно легенде, дежурным поступит заявка о возгорании на 54-м этаже строящегося здания комплекса «Москва-Сити», в котором могут находиться строители.

«Спасатели установят автоцистерны на водоисточник, проложат магистральные линии до мотопомп, от которых проведут линии для тушения пожара на высоте 226 метров», — рассказал вице-мэр Москвы Пётр Бирюков.

По его словам, восемь мотопомп, каждая из которых весит порядка 300 кг, установят через каждые десять этажей для подачи жидкости к месту пожара. В учениях примут участие 30 человек и семь единиц техники.