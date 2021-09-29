Красноярск, 29 сентября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 364 (темп прироста 0,3%) случая заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 115 691. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Лидируют в регионе по суточным заражениям город Канск и Канский район.

Из 364 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 69 (темп прироста 0,2%), в Канске — 32 (0,8%), в Шарыпово — 21 (1,0%), в Минусинске — 17 (0,4%), в Ачинске — 16 (0,2%), в Норильске — 15 (0,2%), в Сосновоборске — 15 (0,7%) в Дивногорске — 14 (0,6%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Канском — 26 (2,3%), Абанском — 23 (2,1%), Сухобузимском — 13 (1,1%), Ермаковском — 12 (1,2%) и Емельяновском — 12 (2,5%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 2584 человек, снято с наблюдения — 2528. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 26 896 (+56) человек.

За последние сутки в регионе проведено 7640 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 3 695 223.

Как сообщало ИА REGNUM, число умерших пациентов с COVID-19 в Приангарье достигло 4923 человека, причём 12 из них добавили в сводку за минувшие сутки.