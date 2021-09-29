Кабул, , 08:58 — REGNUM С призывом уважать международное законодательство ко всем странам, особенно к США, обратилось движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившее власть в Афганистане. Соответствующее заявление было опубликовано 29 сентября в Twitter.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении упоминается случай нарушения «священного воздушного пространства» Афганистана беспилотниками США. В связи с этим инцидентом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвали страны мира и особенно Соединённые Штаты относиться к Афганистану «в свете международных прав, законов и обязательств и с учетом взаимного уважения и обязательств», чтобы предотвратить в дальнейшем все негативные последствия.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) называет себя единственным юридическим лицом Афганистана, сохраняющим и оберегающим земли и воздушное пространство страны и предлагает США предотвратить повторение ситуации с вторжением беспилотников в воздушное пространство, находящееся в зоне ответственности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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