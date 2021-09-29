Москва, 29 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Стоимость новых кроссоверов на российском авторынке выросла в два — три раза за последние 10 лет. Об этом сообщает Autonews.

Renault.com Renault Duster

Так, Renault Duster десять лет назад продавался по цене от 449 тыс. рублей. На данный момент в России представлено новое поколение модели, которое продается все с тем же 1,6-литровым «атмосферником», идущим в паре с механической коробкой передач. Данный кроссовер стоит уже 1,017 млн рублей.

Ещё один пример — Volkswagen Tiguan. В 2012 году данная модель стоила от 899 тыс. рублей. Теперь начальная версия продается за 1 999 000 рублей.

Наибольший рост стоимости был зафиксирован в сегменте премиальных автомобилей. Базовая версия BMW X5 десять лет назад стоила 2 919 000 рублей, а сейчас продается за 5 900 000 рублей.

Напомним, с августа 2019 года цены на новые автомобили в Москве выросли на 28%. На август 2021 года средневзвешенная стоимость новой легковушки в российской столице составляла 3 223 500 рублей.

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