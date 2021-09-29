Владикавказ, 29 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Северной Осетии из-за холодов раньше срока запустят котельные. Уже в ближайшие дни тепло появится в домах жителей Владикавказа и в различных организациях. Распоряжение об этом отдал глава республики Сергей Меняйло.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

«Отопление во Владикавказе дадут в ближайшие дни — соответствующее распоряжение уже подписано», — написал он в своем Instagram.

По словам Меняйло, с многочисленными просьбами о начале отопительного сезона из-за небывало холодной осени обращались к нему жители республики. Не дожидаясь 15 октября, когда по традиции включается отопление, было принято решение о подаче тепла в дома горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях отопление включили в детских садах, школах и больницах в столице Карачаево-Черкесии.

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