Москва, 29 сентября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В России завершились испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», сообщает 29 сентября ТАСС со ссылкой на источник в ВПК.

K.sina.cn «Циркон»

По словам собеседника агентства, испытания прошли успешно. Последний из пусков ракеты состоялся в июле.

«ЛКИ «Циркона» с берегового стенда и головного фрегата проекта 22 350 «Адмирал Горшков» успешно завершены. Выполнены более 10 пусков, крайний из них — в июле», — сказал он.

Напомним, универсальная гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» предназначена для поражения морских и наземных целей. Также должный пройти испытательные пуски этой ракеты с атомной подводной лодки (АПЛ) «Северодвинск». Испытания должны быть завершены до ледостава на Белом море и в ходе них запланировано несколько пусков «Циркона».

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