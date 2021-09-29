Таллин, 29 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас подписал поправки к положению, регулирующему качество сетевых услуг в стране. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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Сообщается, что отныне допустимая продолжительность перебоев в подаче электроэнергии сокращена. Изменения коснутся также счетов за услуги, если электроснабжение не восстанавливается в установленные сроки. Согласно обновленным правилам, у оператора сети будет только три дня на устранение сбоев в электроснабжении вместо нынешних пяти. Если оператор не может устранить неисправность в течение этого срока, он должен уменьшить оплату, которая взимается с потребителя. Например, если в доме не было электричества пять дней, счет за сетевые услуги до последнего времени уменьшался на восемь евро. После вступления изменений в силу счет будет уменьшен на 24 евро за три дня отсутствия электроэнергии и на 48 евро за пять дней.

Срок уведомления о плановых отключениях электроэнергии также будет изменен — с двух календарных дней до двух рабочих дней.

Энергосетями в Эстонии руководит и контролирует их государственный концерн-монополист Elektrilevi.