Москва, 29 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Перспективы развития энергосистемы Иркутской области обсудили заместитель председателя российского правительства Александр Новак и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Как сообщает сегодня, 29 сентября, пресс-служба областного правительства, встреча проходила накануне в Москве.

Пресс-служба правительства Иркутской области Снимок экрана 2021-09-29 в 12.41.59

Одной из тем стал вопрос усиления устройств тягового энергоснабжения в рамках модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

«Мы рассмотрели варианты строительства новой электростанции в Бодайбинском районе, а также тему обеспечения надежного электроснабжения потребителей в условиях сезонного роста нагрузок со стороны бытового сектора. В условиях сибирской зимы этот вопрос имеет важнейшее значение, особенно для северных территорий нашего региона», — подчеркнул губернатор.

Во время встречи обсудили повышение уровня газификации Иркутской области природным сетевым газом с учетом разработки регионального топливно-энергетического баланса.

Кроме того, рассмотрели возможность развития системы централизованного теплоснабжения потребителей в Иркутске и прилегающих к областному центру муниципальных образованиях.

Тем временем, в телеграм-канале «Биржа губернаторов» акции Игоря Кобзева снова идут вверх. Как пишет «Ангара», на котировки повлияла московская встреча губернатора Приангарья с заместителем председателя правительства России Александром Новаком.

Себе в актив Кобзев может записать и успешную презентацию Иркутской области в Москве на Road Show, где были представлены возможности развития туристической инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2021 года Игорь Кобзев и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов утвердили первый этап программы развития газоснабжения и газификации отдельных районов Иркутской области на 2021−2025 годы.

В документе отражены стратегические вопросы развития газоснабжения и газификации Иркутской области, подготовки к приему газа в населенных пунктах, подлежащих газификации после начала подачи газа в поселок Жигалово, и строительства участка магистрального газопровода от Ковыктинского месторождения.

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